Земляне получили сигнал бедствия из космоса

- 11.06.2018 11:47
Земляне получили сигнал бедствия из космоса

Начиная с 70-х годов двадцатого столетия с помощью различных программ человечество осуществляет поиск внеземных цивилизаций. Одним из известнейших проектов подобного рода является SETI, основанный Фрэнком Дональдом Дрейком и Карлом Саганом.

Некоторые из национальных архивов Министерство обороны США опубликовало в 2017 году. Любопытная информация была обнаружена в 19 томе. Речь идет о статье от 15 сентября 1998 года, которая рассказывает о получении NASA сигнала бедствия из космоса. Как стало известно, ученым удалось расшифровать сигнал спустя два месяца после его получения.

Авторы статьи отметили, что сигнал был отправлен представителями внеземной цивилизации. Однако для того, чтобы расшифровать сложный язык инопланетян, основанные на математике, у специалистов ушло слишком много времени.

Отмечается, что сигнал бедствия инопланетяне отправили из далекой точки в космосе, которая находится далеко за пределами Млечного пути. Не стоит исключать, что подавшая сигнал SOS цивилизация могла погибнуть в результате использования ядерного оружия. Такие выводы ученые сделали на основании части послания, которую удалось расшифровать. По другой из версий, представителей разумной инопланетной цивилизаци могла погубить смертельная болезнь.

Платиновая Буковина

Ключові слова: сигналы из космоса, поиск внеземных цивилизаций, программа SETI

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