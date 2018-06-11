



12 июня в Сингапуре состоится встреча глав КНДР и США - 11.06.2018 11:27

На саммите, который состоится в Сингапуре, главы Северной Кореи и США проведут переговоры касаемо установления новых отношений между государствами.

Встреча запланирована на вторник, 12 июня - главы государств встретятся в Сингапуре на острове Сентоса. Как стало известно, и Трамп, и Ким Чен Ын уже прибыли в Сингапур.

Кроме того, среди остальных вопросов, которые будут подниматься к обсуждению, числится процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, в мае 2018 года в КНДР закрыли ядерный полигон Пунгери .

Отмечается, что Ким Чен Ыну и Дональду Трампу предстоит обменяться мыслями по различным вопросам, которые являются актуальными для обоих государств. Будут обсуждаться темы формирования новых отношений между странами, а также создание крепкого и стабильного мира на Корейском полуострове, в дальнейшей денуклеаризацией.

К слову, глава КНДР направил Дональду Трампу письмо, в котором пригласил американского коллегу провести второй этап переговоров в Пхеньяне.

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