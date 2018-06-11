



В Черновцах открыто новое футбольное поле на Русской - 11.06.2018 10:46

Торжественное открытие новой футбольной площадки в Черновцах состоялось по адресу ул. Русская, 223-Д. Новая площадка будет доступна для всех жителей микрорайона, желающих поиграть в футбол.

Как сообщил координатор работ Александр Шалеев, площадка была построена за средства компании Mastercard. Объект был создан в рамках всеукраинской социальной инициативы по восстановлению дворовых футбольных площадок, и приуровен к финалу Лиги Чемпионов, который состоялся в Киеве.

Всего в рамках данной программы предполагается восстановление 14 футбольных площадок в 10 городах Украины, в том числе и в Черновцах.

К слову, в рамках проекта Mastercard в Черновцах предполагается открытие еще одной футбольной площадки - уже на бульваре Героев Крут, 7.

Платиновая Буковина, Черновцы

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