В Грузии утонули трое украинцев- 08.06.2018 17:41
Трое украинских туристов погибли в грузинском регионе Аджария, в Хелвачаурском районе в пятницу, 8 июня. Как сообщили представители Министерства иностранных дел Грузии, туристы погибли во время рафтинга - сплава по горной реке.
Как отмечается, туристы осуществляли сплав по реке Аджарисцкали.
Всего погибло четверо человек - один гражданин Грузии и трое членов семьи из Украины - супружеская пара и сын.
На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Стало известно, что по факту данного происшествия было открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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