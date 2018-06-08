



В Грузии утонули трое украинцев - 08.06.2018 17:41

Трое украинских туристов погибли в грузинском регионе Аджария, в Хелвачаурском районе в пятницу, 8 июня. Как сообщили представители Министерства иностранных дел Грузии, туристы погибли во время рафтинга - сплава по горной реке.

Как отмечается, туристы осуществляли сплав по реке Аджарисцкали.



Всего погибло четверо человек - один гражданин Грузии и трое членов семьи из Украины - супружеская пара и сын.

На место происшествия прибыли правоохранительные органы. Стало известно, что по факту данного происшествия было открыто уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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