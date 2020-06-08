Ученые озвучили возраст старения человека

- 08.06.2018 16:39
Ученые озвучили возраст старения человека

Так называемой точкой невозврата, то есть, возрастом, в котором организм человека начинает отсчет  в сторону старения, является возраст 39 лет. С этого возраста организм перестает в достаточных количествах производить вещество миелин. Это вещество, отметим, играет важную роль в когнитических способностях организма, и чем меньше его вырабатывается, тем хуже становятся способности человека учиться и запоминать новую информацию.

Миелин защищает нейроны, так как из него образуется специальная оболочка для нервных волокон. Для выполнения своих функций миелиновая оболочка постоянно восстанавливается, однако, к 39 годам не может восстанавливаться в достаточной мере из-за уменьшающейся выработки миелина.

К таким выводам ученые пришли по результатам исследований с участием добровольцев в возрасте от 23 до 80 лет.

На основании специальных тестов и с использованием специального оборудования исследователи смогли оценить моторные навыки добровольцев и уровень миелина в организме на предмет соответствия потребностям. Так, уровень выработки миелина начинает снижаться после 39 лет, и в таком возрасте начинает ухудшаться результат испытаний моторных навыков. Уровень миелина снижается, что сказывается негативным образом как на физических, так и на умственныъх способностях. Причем, чем старше человек, тем ярче это проявляется.

Ученые полагают, что данные о миелине в дальнейшем позволят отодвинуть сроки старения организма либо же помогать в лечении от связанных со старением заболеваний, среди которых, к примеру, болезнь Альцгеймера.

Платиновая Буковина

Ключові слова: возраст начала старения, старение организма

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