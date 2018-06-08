Какое место занимает Украина в рейтинге безопасности

- 08.06.2018 16:20
Какое место занимает Украина в рейтинге безопасности

Рейтинг Всемирного индекса закона и порядка опубликовала американская социологическая компания Gallup. Из максимальных 100 баллов, которые могла набрать страна в рейтинге, Украина получила 69 баллов.

В рейтинге всего были представлены данные о 142 стране. Социологи провели опросы, в которых приняло участие более 148 тысяч человек по всему миру.

Участникам опроса необходимо было дать ответы на следующие несколько вопросов: Доверяют ли они полиции в местности, где проживают? Ощущают ли они себя в безопасности ночью, если идут в одиночку по улице в своей местности? Подвергались ли они нападениям или грабежам за последние 12 месяцев? Крали ли у них или членов семьи собственность или деньги в течение последних 12 месяцев.

По результатам исследования, наибольшее количество баллов - 97 - получил Сингапур. В верхушке рейтинга по закону и порядку также указаны такие страны, как Норвегия, Исландия и Финляндия.

69 баллов - столько набрала Украина в данном рейтинге, как и Сенегал, Чили и Того. Россия, Монголия, Коста-Рика, Гамбия, Кения и Парагвай безопаснее всего на 1 балл.

Что же касается стран с наименее безопасной обстеновкой, то согласно Всемирному индексу закона и порядка, опаснее всего в Афганистане с 45 баллами и в Венесуэле с 44 баллами.

Платиновая Буковина

Ключові слова: рейтинг стран по безопасности

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