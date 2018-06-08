



В мае на Донбассе погибло 11 гражданских - ОБСЕ - 08.06.2018 15:45

Александр Хуг на брифинге в пятницу, 8 июня, озвучил результаты наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в течение мая 2018 года.

В общей сложности, как отметил первый заместитель главы СММ ОБСЕ, из числа мирного населения в мае отметилось 43 жертвы, а именно - 11 погибших и 32 раненных гражданских лиц. Кроме того, сейчас проверяется неподтвержденная информация, потому не стоит исключать, что по результатам проверки количество жертв мирного населения может возрасти.

В регионе, подчеркивает Хуг, наблюдается существенное ухудшение ситуации с безопасность, которую обостряют стороны конфликта.

Наиболее острой остается ситуация с Донецкой фильтровальной станцией. Так, только на прошлой неделе в районе ДФС было зафиксировано свыше 600 нарушений режима прекращения огня.

В общей сложности, в мае 2018 года наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в регионе порядка 28 тысяч подобных нарушений.

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