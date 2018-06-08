НАТО и ЕС подпишут новую декларацию о военной мобильности- 08.06.2018 15:27
Новую декларацию о расширенном партнерстве планируют подписать лидеры НАТО и ЕС, о чем сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Такое заявление генсек Североатлантического альянса озвучил на заседании совета министров обороны стран НАТО.
Ориентировочно, стороны подпишут декларацию на саммите альянса, который состоится 11-12 итюля в Брюсселе. В подписании со стороны ЕС примут участие президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Документ призван улучшить сотрудничество в области военной мобильности, упростить процедуру перемещения техники и войск между странами ЕС.
Столтенберг отметил, что озвучил инфраструктурные требования по транспортировке союзникам и коллегам по Евросоюзу, что позволит осуществлять перемещения быстро и максимально эффективно.
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