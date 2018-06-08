П’яний викрадач авто потрапив у ДТП на Буковині

- 08.06.2018 14:38
П’яний викрадач авто потрапив у ДТП на Буковині

Правоохоронці Заставнівського відділення поліції по гарячих слідах встановили та затримали зловмисника. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

7-го червня близько полудня в селі Шубранець Заставнівського району 58-річний чернівчанин повідомив поліцію про те, що невідомі особи заволоділи його транспортним засобом. Легковик марки «ПЕЖО ПАРТНЕР» червоного кольору був припаркований на узбіччі дороги.

Після викрадення автомобіля зловмисник поїхав кататися на ньому вулицями села. Не впоравшись з керуванням, викрадач в’їхав на чужому авто в огорожу. Порушник покинув транспортний засіб і втік з місця події.

Працівники сектору реагування патрульної поліції спільно з слідчо-оперативною групою та оперативниками кримінальної поліції Заставнівського відділення поліції по гарячих слідах встановили особу правопорушника.

Ним виявився 23-річний місцевий житель. Чоловік уже неодноразово потрапляв у поле зору поліції за крадіжки та різного роду правопорушення, за які відбував випробувальний термін. Медичне освідчення викрадача показало, що рівень алкоголю в крові майже в 13 разів перевищує норму.

Наразі молодику вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі готують клопотання щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп на викраденному авто, викрадення авто шубранець

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