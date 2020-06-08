



В Садгорі поліція затримала наркоторговця - 08.06.2018 14:17

Оперативники Садгірського відділення поліції викрили місцевого жителя, котрий займався збутом наркотичних речовин. Порушник уже був раніше судимий за наркозлочини.

Приділяючи посилену увагу боротьбі з наркозлочинністю на території обслуговування, працівники Садгірського відділення поліції задокументували два факти протиправної діяльності.

Правоохоронці встановили, що увечері 7-го червня 28-річний чернівчанин збув 5 грамів подрібненої речовини рослинного походження (канабіс). Паперовий згорток з наркотичною речовиною поліціянти вилучили та відправили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Наркозбувача затримано та поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

За фактом збуту слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні вказаного злочину.

В ході проведення оперативно-профілактичної операції «Мак», працівники Садгірського відділення поліції викрили і постачальника наркотичного засобу – 35-річного знайомого затриманого. Під час обшуку за місцем проживання вказаного громадянина, правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби рослинного походження, загальною вагою понад 30 грамів, а також саморобний пристрій для їх вживання. Усе вилучене направлено на експертизу.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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