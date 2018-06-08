В Украине прогнозируют высокую пожарную опасность- 08.06.2018 12:52
На ближайшие несколько дней - 9-11 июня - метеорологи прогнозируют в Украине высокую пожарную опасность.
О рисках пожаров сообщают также представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, с 9 по 11 июня на большинстве территорий Украины, кроме Закарпатья, прогнозируется уровень пожарной опасности 5 класса, то есть, чрезвычайный уровенб.
Большая часть Украины вэти дни обойдется сухой погодой, без осадков, с дневной температурой выше +26 градусов. Ветер - преимущественно северо-западного направления, со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.
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