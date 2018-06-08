



В Черновцах состоятся чтения в поддержку Олега Сенцова - 08.06.2018 12:26

Читания пьесы "Помолвка" российского драматурга Елены Греминой состоятся в Черновцах в Центральном дворце культуры в субботу, 9 июня. Данное мероприятия пройдет в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, российского политзаключенного, который голодует уже 26 день.

В чтениях пьесы основательницы московского независимого театра "Театр.doc" Елены Греминой примет участие черновицкий театр Темп. Отметим, что пьесу выбрали неспроста - она носит документальный характер и была создана на основе судебных процессов по делу Сенцова, полученных из открытых источников.

Напомним, что украинского писателя, сценариста и кинорежиссера Олега Сенцова арестовали в 2014 году по подозению в терроризме. Российский суд приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Сейчас украинец находится в колонии и голодует уже 26 дней. Врачи отмечают, что Сенцов находится к состоянию, очень близкому к критическому, и есть угроза его здоровью. В связи с этим, всех желающих приглашают приобщиться к чтениям пьесы "Помолвка" в Черновцах в поддержку Олега Сенцова. Организаторы заявляют, что лишь объединившись, можно заявить миру и помочь Сенцову. Начало чтений - 9 июня в 19:00. Вход свободный.

Платиновая Буковина, Черновцы

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