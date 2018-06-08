25 тысяч человек купили одну картину Пикассо

- 08.06.2018 11:42
25 тысяч человек купили одну картину Пикассо

Картину Пабло Пикассо "Бюст мушкетера", написанную в 1968 году, продавали на сайте QoQa. Желающих приобрести данное произведение искусства оказалось достаточно много - 25 тысяч человек. Причем, все они стали новыми владельцами картины.

Люди решили купить картину в складчину, и каждый из них заплатил примерно по 80 долларов, что позволило купить "Бюст мушкетера" за 2 миллиона долларов.

Исполнительный директор QoQa Паскаль Мейер отметил, что продажа картины через его платформы преследовала определенную цель. Задачей авторов проекта было показать, что мир искусства может быть доступен каждому человеку, а не только самым богатым людям мира.

Это означает, что каждый из покупателей является обладателем творения одного из известнейших художников двадцатого столетия. Где будет храниться картина Пикассо, пока что неизвестно. В настоящее время она выставляется в Женевском музее современного искусства, и всем 25 тысячам новых владельцев картины в октябре нынешнего года предстоит решить, куда "Бюст мушкетера" будет отправлен на постоянную экспозицию.

Платиновая Буковина

Ключові слова: бюст мушкетера, купить картину пикассо в складчину

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