Большой барьерный риф способен самовосстанавливаться

- 08.06.2018 11:14
Большой барьерный риф способен самовосстанавливаться

Крупнейший в мире коралловый риф - большой барьерный риф - преодолевал за все вермя своего существования минимум пять циклов массового вымирания кораллов. Однако каждый раз риф восстанавливался, как утверждает группа океанологов из Франции, Японии и Австралии. Результат международного исследования был опубликован в научном издании Nature Geoscience.

Уже во время последнего обледенения Земли, которое имело место порядка 20 тысяч лет назад, Большой барьерный риф уже существовал. Основную часть экосистемы составляют кораллы, и им было нужно адаптироваться к измененным на планете условиям, в частности, к колебаниям кровня океана. По сравнению с нынешним уровнем океана, воды опускались во время последнего обледенения на 118 метров ниже. Коралловые полипы в таких условиях были вынуждены мигрировать в сторону внешней границы австралийского шельфа, что привело к высыханию и омертверию прибрежного края рифа. Каждый серьезный катаклизм приводил к тому, что колонии кораллов восстанавливали новую систему, тогда как старая отмирала.

Для подтверждения своих идей и лучшего понимания процессов, ученые отобрали 20 проб отложений кораллов в различных местах шельфа, охваченных за все время существования рифа. Данный период составляет, к слову, порядка 30 тысяч лет.

Океанологи отмечают, что экосистеме Большого барьерного рифа может грозить чересчур быстрое потепление океана. Скорость потепления воды после ледникового периода составляла примерно 0,04 градуса в 100 лет. Сейчас же за указанный отрезок времени вода в океане теплеет примерно на 0,7 градуса.Потому нет гарантии, смогут ли приспособиться к жизни в таких условиях коралловые колонии и жители рифов.

При этом, меняется не только температура океана, но и другие качества воды - ее кислотность и соленость. Это приводит к гибели различных микроорганизмов, которые способствуют росту кораллов. 2016 год стал самым теплым за все время наблюдений. Сильное потепление привело к тому, что в северной части рифа погибло порядка  двух третей коралловых колоний.

Между тем, океанологи полагают, что экосистема сможет сохранить себя, что позволит ей просуществовать еще как минимум 250 лет.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: большой барьерный риф, коралловый риф, экосистема большого барьерного рифа

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