



Большой барьерный риф способен самовосстанавливаться - 08.06.2018 11:14

Крупнейший в мире коралловый риф - большой барьерный риф - преодолевал за все вермя своего существования минимум пять циклов массового вымирания кораллов. Однако каждый раз риф восстанавливался, как утверждает группа океанологов из Франции, Японии и Австралии. Результат международного исследования был опубликован в научном издании Nature Geoscience.

Уже во время последнего обледенения Земли, которое имело место порядка 20 тысяч лет назад, Большой барьерный риф уже существовал. Основную часть экосистемы составляют кораллы, и им было нужно адаптироваться к измененным на планете условиям, в частности, к колебаниям кровня океана. По сравнению с нынешним уровнем океана, воды опускались во время последнего обледенения на 118 метров ниже. Коралловые полипы в таких условиях были вынуждены мигрировать в сторону внешней границы австралийского шельфа, что привело к высыханию и омертверию прибрежного края рифа. Каждый серьезный катаклизм приводил к тому, что колонии кораллов восстанавливали новую систему, тогда как старая отмирала.

Для подтверждения своих идей и лучшего понимания процессов, ученые отобрали 20 проб отложений кораллов в различных местах шельфа, охваченных за все время существования рифа. Данный период составляет, к слову, порядка 30 тысяч лет.



Океанологи отмечают, что экосистеме Большого барьерного рифа может грозить чересчур быстрое потепление океана. Скорость потепления воды после ледникового периода составляла примерно 0,04 градуса в 100 лет. Сейчас же за указанный отрезок времени вода в океане теплеет примерно на 0,7 градуса.Потому нет гарантии, смогут ли приспособиться к жизни в таких условиях коралловые колонии и жители рифов.

При этом, меняется не только температура океана, но и другие качества воды - ее кислотность и соленость. Это приводит к гибели различных микроорганизмов, которые способствуют росту кораллов. 2016 год стал самым теплым за все время наблюдений. Сильное потепление привело к тому, что в северной части рифа погибло порядка двух третей коралловых колоний.

Между тем, океанологи полагают, что экосистема сможет сохранить себя, что позволит ей просуществовать еще как минимум 250 лет.

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