



Понад 43 млн грн чернівчани сплатили податку на армію - 08.06.2018 10:54

Упродовж п’яти місяців цього року на підтримку українських військових платниками податків, які знаходяться на обліку в Чернівецькій ОДПІ сплачено до бюджету 43,3 млн.грн. військового збору з приростом до минулорічних надходжень - на 9,5 млн. гривень.

Загалом, із початку введення військового збору, чернівчани поповнили ним держскарбницю на 268,2 млн. грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що військовий збір був введений в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії, яка виконує завдання у зоні проведення АТО. Ставка збору становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Звертаємо увагу, що лише платники єдиного податку не сплачують військовий збір, решта податкових агентів є платниками військового збору.

Сплата військового збору - це свого роду суспільний індикатор дотримання законодавчих вимог у сфері оплати праці, оскільки цей податковий платіж утримується з легальних доходів громадян. Ріст його надходжень свідчить про відповідальну позицію більшості чернівецьких працедавців до залучення коштів на потреби українського війська, задля захисту державного суверенітету, гарантій стабільності та зміцнення економічної безпеки України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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