В Великобритании пройдет новый референдум о выходе из ЕС- 08.06.2018 10:34
В Министерстве иностранных дел Великобритании отмечают, что в стране может быть проведен еще один референдум, посвященный соглшению о выходе Объединенного королевства из Европейского Союза.
В частности, такое заявление озвучил государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан.
По словам чиновника, референдум поможет узнать мнение населения касаемо соглашения о Брексите, нравится ли оно им или нет. Однако, возможность рассматривать начальное решение о выходе страны из блока вряд ли будет.
Местные медиа-источники отмечают, что предыдущая позиция правительства Великобритании несколько отлична от нынешнего заявления государственного министра. Ранее правительство отмечало, что касаемо соглашения о Брексите никаких референдумов проводить не будут
Напомним, ранее мы писали о том, что Великобритания намерена просить у ЕС увеличить переходный период после выхода из ЕС до 2023 года.
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