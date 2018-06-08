



ЗНО 2018 по географии - 8 06 2018 - 08.06.2018 10:26

Тестирование по географии в рамках основной сессии ЗНО 2018 состоится сегодня, в пятницу, 8 июня. После абитуриентам останется сдать тесты еще по двум предметам, и основная сессия завершится.

Как и прежде, допуск в пункты тестирования осуществляется с 10:15 до 10:50. В 11:00 все участники приступят к выполнению задания ЗНО 2018 по географии.

Попасть в пункт тестирования можно при условии наличия приглашения-пропуска, оригиналов сертификата ЗНО и документа, удостоверяющего личность, номер и серия которого указаны в сертификате. Желательно также располагать двумя-тремя ручками с чернилами черного цвета. По желанию участник может взять с собой питьевую воду в прозрачной бутылке без этикетки. Иметь при себе другие вещи во время процедуры тестирования запрещено (кроме специальных устройств для здоровья, описанных в правилах, к примеру, глюкометр, слуховой аппарат и т.д., о наличии которых перед началом ЗНО нужно предупредить инструктора).

Заданий в сертификационной работе по географии будет 56, на выполнение которых отводится 150 минут. Максимальное количество баллов при правильном выполнении всех задания составляет 94 балла.

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