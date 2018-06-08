



Антикоррупционный суд заработает не раньше зимы - 08.06.2018 09:56

Накануне, 7 июня, Верховная Рада Украины проголосовала за создание Антикоррупционного суда. Свои голоса в голосовании за законопроект отдали 315 парламентариев.

Комментарий по поводу новосозданной структуры озвучил глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

По мнению руководителя САП, Антикоррупционный суд разаботает по сути не ранее будущей зимы, то есть, фактический старт работы возможен ориентировочно с декабря-января 2019 года.

Холодницкий привел в пример ситуацию с созданием в Украине двух антикоррупционных ведомств - прокуратуры и бюро. По его словам, одно дело - создать структуру по документам и набрать судей. При том, совершенно другое дело, когда именно эти судьи и сама структура заработают, что показали предыдущие примеры. Также Холоднийкий подчеркнул, что не каждый судья подойдет для работы в Антикоррупционном суде, потому как необходимо выбирать исключительно лучших из лучших.

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