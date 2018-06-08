



14 млн гривен требуется на завершение кинотеатра Миколайчука - 08.06.2018 09:20

Несмотря на запланированную и утвержденную смету работ, на завершение реконструкции кинотеатра Миколайчука требуются дополнительные средства - 14 миллионов гривен. Об этом сообщил депутат Черновицкого городского совета Александр Пуршага.

Депутат отметил, что необходимо выяснить, кто виновен в увеличении стоимости - составители проекта либо же Департамент градостроительного комплекса и земельных отношений, то есть, заказчик работ.

Депутат Богдан Коновалюк отметил, что он обращал внимание на далеко не самый продуманный проект реконструкции. Но реакции не последовало, поскольку поступили финансы, и необходимо было их задействовать и начать ремонт. Голосование за проект было поспешным, и в результате произошло удорожание работ.

В городском совете Черновцов прошло голосование за создание рабочей группы для установления причин, почему реконструкция кинотеатра Миколайчука не может быть завершена столь длительное время.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини