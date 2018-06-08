14 млн гривен требуется на завершение кинотеатра Миколайчука- 08.06.2018 09:20
Несмотря на запланированную и утвержденную смету работ, на завершение реконструкции кинотеатра Миколайчука требуются дополнительные средства - 14 миллионов гривен. Об этом сообщил депутат Черновицкого городского совета Александр Пуршага.
Депутат отметил, что необходимо выяснить, кто виновен в увеличении стоимости - составители проекта либо же Департамент градостроительного комплекса и земельных отношений, то есть, заказчик работ.
Депутат Богдан Коновалюк отметил, что он обращал внимание на далеко не самый продуманный проект реконструкции. Но реакции не последовало, поскольку поступили финансы, и необходимо было их задействовать и начать ремонт. Голосование за проект было поспешным, и в результате произошло удорожание работ.
В городском совете Черновцов прошло голосование за создание рабочей группы для установления причин, почему реконструкция кинотеатра Миколайчука не может быть завершена столь длительное время.
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