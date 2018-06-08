



Одного з керівників поліції Чернівців затримали на хабарі - 08.06.2018 09:12

Напередодні на хабарі 30 тисяч гривень працівники Департаменту внутрішньої безпеки НПУ затримали заступника начальника Шевченківського відділення поліції.

Як стало відомо, цю суму він планував отримувати щомісяця за «кришування» протиправної діяльності.

«Мені дуже прикро, що подібні прояви усе ще мають місце серед особового складу», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв. – «Однозначно, хабарникам не місце в поліції. Навіть якщо вони мають великий досвід роботи і особисті заслуги. Перед законом усі рівні. А тому й відповідати за скоєне доведеться нарівні з усіма на лаві підсудних. Ми й надалі будемо викорінювати хабарництво й корупцію».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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