В Черновцах взрывчатку ищут на Головной 7 06 2018- 07.06.2018 17:36
Возле дома 65 на улице Головной в Черновцах полиция ищет взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.
Неравнодушные жители дома сообщили о подозрительных пакетах в полицию.
Напомним, что сегодня, 7 июня, на улице Шевченко было перекрыто движение транспорта. Там взрывотехники искали взрывчатку.
Как отмечают очевидцы, два пакета с неизвестным содержимым находятся рядом с домом в течение двух дней.
На место происшествия работают сотрудники полиции, а также работники других оперативных служб города.
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