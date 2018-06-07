



В Черновцах взрывчатку ищут на Головной 7 06 2018 - 07.06.2018 17:36

Возле дома 65 на улице Головной в Черновцах полиция ищет взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Неравнодушные жители дома сообщили о подозрительных пакетах в полицию.

Напомним, что сегодня, 7 июня, на улице Шевченко было перекрыто движение транспорта . Там взрывотехники искали взрывчатку.

Как отмечают очевидцы, два пакета с неизвестным содержимым находятся рядом с домом в течение двух дней.

На место происшествия работают сотрудники полиции, а также работники других оперативных служб города.

Платиновая Буковина, Черновцы

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