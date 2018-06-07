



Самолетов из Черновцов в Милан станет больше - 07.06.2018 16:36

В настоящее время Международные авиалинии Украины осуществляют два раза в неделю рейсы из Черновцов в Милан, аэропорт Бергамо.

Предполагается, что с 3 июля количество рейсов увеличится, и с этого дня будет отправляться три самолета в неделю в указанном направлении, как сообщили представители международного аэропорта Черновцы.

Так, дополнительный рейс Черновцы-Милан будет отправляться по вторникам, и по средам будет лететь обратно. В 22:55 самолет будет вылетать из Черновцов, и посадка будет осуществляться в Бергамо в 00:25 по местному времени. В 1:25 по местному времени рейс будет вылетать обратно - с посадкой в Черновцаз в 4:55.

МАУ учредили рейс из Черновцов в Бергамо с конца апреля 2017 года. Отмечается, что полетами в данном направлении смогли воспользоваться 4,3 тысячи пассажиров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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