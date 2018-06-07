



Когда детсады Черновцов идут на каникулы - 07.06.2018 15:19

Летом 2018 в течение одного месяца некоторые из детских садов в Черновцах будут закрыты. Отмечается, что на каникулы отправят почти половину дошкольных заведений, а именно - 26 детсадов.

Так, на каникулы некоторые из детских садиков уйдут с 18 июня, тогда как большинство будут закрываться на период со 2 по 31 июля.

По сообщению управления образования Черновицкого городского совета, решение о закрытии детских садов принималось с учетом наиболее острых потребностей самих учреждений. У родителей воспитанников также узнавали, могут ли они оставить на указанный период детей дома, либо же их нужно переводить в другие детские сады.

Для детских садов такие каникулы весьма удобны, поскольку за выделенное время можно провести ремонтные работы. Кроме того, персонал садика также может выйти в отпуск и отдохнуть.

В прошлом году, напомним, каникулы для детских садов в Черновцах проводились впервые. Из 53 дошкольных учреждений Черновцов на месяц закрывались 22.

Платиновая Буковина, Черновцы

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