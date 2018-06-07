Француз дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее

- 07.06.2018 14:48
Француз дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее

11 ноября 2016 года некоему французу, имя которого не раскрывается по вполне понятным причинам, посчастливилось выиграть в лотерее My Million миллион евро. Победа настолько вдохновила мужчину, что с тех пор он покупал лотерейные билеты.

Удача улыбнулась игроку 18 мая 2018 года. Самое интересное, что мужчина выиграл второй миллион, и опять в той же лотерее. 

Счастливый победитель дал интервью и заявил, что Бог любит троицу, и он продолжит играть в лотерею, чтобы выиграть кругленькую сумму в третий раз.

Продавец лотерейных билетов, у которого частенько появляется игрок, отметил, что реакция на выигрыш оказалась весьма спокойной. Судя по всему, он ожидал этого выигрыша и был очень уверен в своей удаче.

Как отмечают организаторы лотереи My Million, шансы на выигрыш составляют 1 к 1,845 миллионам. Математики же называют такие цифры - выиграть дважды в лотерею можно с вероятностью 1 к 16 триллионам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: выигрыш в лотерее, миллион в лотерею, лотерея My Million

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