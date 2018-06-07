



В Украине принят закон об антикоррупционном суде - 07.06.2018 14:37

Закон №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда был принят сегодня, 7 июня, Верховной Радой Украины. Вскего в поддержку закона проголосовали 315 народных депутатов.

Отметим, что во время обсуждения законопроекта, в Верховную Раду прибыл президент Украины Петр Порошенко. Напомним, именно президент внес в парламент на рассмотрение данный закон.

В пояснительной записке к документу отмечается, что закон принимается для определения основ организации и деятельности новой структуры - Высшего антикоррупционного суда. Также закон определяет специальные требования к судьям антикоррупционного суда и гарантии их деятельности.

Напомним, ранее мы писали о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о возможной отставке , если закон о создании антикоррупционном суде не пройдет голосование в парламенте.

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