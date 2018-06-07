Подробиці вибуху 4 червня біля психлікарні

- 07.06.2018 14:07
Подробиці вибуху 4 червня біля психлікарні

Внаслідок вибуху невідомого предмету 4-го червня на території Чернівецької психіатричної лікарні, постраждав 16-річний чернівчанин.

У повідомленні до поліції про вибух ішлося про те, що неповнолітній хлопець підняв із землі барсетку, яка вибухнула у нього в руках. З крапленими ранами верхніх і нижніх кінцівок, а також раною пальця руки підлітка було доправлено до лікарні швидкої медичної допомоги.

До психіатричної лікарні одразу виїхали слідчо-оперативні групи ГУНП і Шевченківського відділення поліції, вибухотехнічна й кінологічна служби поліції, експерти-криміналісти, працівники Служби безпеки України та рятувальники. З місця події вилучено та направлено на експертизу залишки невідомого пристрою, що вибухнув.

Встановлено, що вказаний вибух не пов’язаний з антитерористичними навчаннями, які проводить на території Чернівецької області Служба безпеки України.

В подальшому, під час спілкування поліціянтів з потерпілим, хлопець зізнався, що сумку він сам приніс на територію психлікарні. Однак, остаточно встановити походження пристрою поки що не вдалося, оскільки підліток щоразу змінює свої свідчення. Зважаючи на те, що потерпілий неодноразово потрапляв у поле зору поліції за різні кримінальні правопорушення, у тому числі й за крадіжки, поліціянти перевіряють версію про те, що хлопець міг викрасти сумку.

Також відомо, що батько хлопця нещодавно повернувся із зони проведення операції об’єднаних сил. Тому поліція розглядає також версію про те, що тато хлопця міг привезти з собою вибуховий пристрій.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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