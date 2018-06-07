Итоги ЗНО 2018 по истории Украины

- 07.06.2018 12:33
Итоги ЗНО 2018 по истории Украины

Накануне состоялось тестирование по истории Украины, результат которого для участников будет учитываться как государственная итоговая аттестация. Ознакомиться с правильными ответами участники ЗНО уже могут на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

20 июня на заседании комиссия определить пороговое значение "сдал/не сдал" по этому предмету ЗНО. До 21 июня на персональных страничках участников ЗНО будут опубликованы баллы за это тестированиею

Стоит отметить, что в тестировании по истории Украины приняли участие 159,5 тысяч абитуриентов, и явка составила 94,4% от общего количества зарегистрированных участников. Также стало известно о том, что 20 участников пришли в пункты тестирования не вовремя, в связи с чем в допуске для сдачи ЗНО 2018 по истории Украины им было отказано. Еще 20 участников не смогли принять участие, так как не имели при себе всех необходимых документов.

На процедуру тестирования, как отмечают в Министерстве образования и науки Украины, можно подать апелляцию. Это делается в том же пункте тестирования, где вы сдавали ЗНО, сразу после сдачи теста.

Так, в рамках основной сессии тестирования участники будут сдавать ЗНО еще по трем предметам. 8 июня состоится тестирование по географии, 11 июня - по физике, и заключающим предметом станет химия, которую будут сдавать 13 июня.

 

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