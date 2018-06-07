Австрия и Дания предлагают отправлять беженцев вне ЕС

- 07.06.2018 12:12
Австрия и Дания предлагают отправлять беженцев вне ЕС

Согласно заявлению премьер-министра Дании Ларса Люкке Расмуссена, Дания совместно с Австрией выступают с предложением создать в странах, не входящих в Европейских Союз, центры для беженцев. В такие центры предлагается отправлять беженцев, которым не удовлетворили просьбы о предоставлении убежища в странах ЕС.

Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, данную инциативу согласовали с рядом европейских стран. Так, в странах вне ЕС предлагается размещать беженцев, которые были спасены на моря.

Курц отметил, что беженцы могут рассчитывать на защиту, однако, не на "лучшую жизнь" в европейских странах, таких как Швеция, Австрия или Германия.

Расмуссен выразил надежду, что в течение нынешнего года шаги в данном направлении будут предприняты.

В 2017 году страны Европейского Союза предоставили статус беженца порядка 540 тысячам просителей. Наибольшее количество удовлетворенных прошений о предоставлении убежища приходится на Германию - 325,4 тысячи ходатайств. 40,6 тысяч человек получили убежище во Франции. В Италии предоставили убежище 35,1 тысячам человек, 34 тысячи беженцев и 31,2 тысячи нашли убежище в Австрии и Швеции соответственно.

 

Платиновая Буковина

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