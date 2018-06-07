



Все члены Совбеза ООН приняли резолюцию по ситуации на Донбассе - 07.06.2018 10:27

С 2017 года в Совбезе ООН было озвучено первое заявление по ситуации в Украине. Так, текст заявления в поддержку выполнения минских договоренностей и территориальной целостности Украины авторства Франции и Германии поддержали все 15 членов Совета безопасности ООН, с том числе и Россия.

В заявлени главы Совбеза ООН, которое было принято 6 июня, говорится о том, что члены СБ осудили нарушения режима прекращения огня на Донбассе. В заявлении призывают немедлденно отвести тяжелые вооружения в полном соответствии с Минскими договоренностями, выполнить все обязательства по отведению сил.

Совет безопасности ООН привзвал стороны конфикти выразить согласие с мирным процессом, придерживаться минсуких договоренностей, а также провести все мероприятия, которые были согласованы ранее на переговорах Тресторонней контактной группы, а также в рамках нормандского формата.

В общес заявлении 15 членов Совбеза отметили, что полностью поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Также они отметили, что целиком и полностью поддерживают резолюцию 2016 года, которая касается крушения Боинга 777 Малазийских авиалиний на Донбассе.

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