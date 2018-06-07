Все члены Совбеза ООН приняли резолюцию по ситуации на Донбассе

- 07.06.2018 10:27
Все члены Совбеза ООН приняли резолюцию по ситуации на Донбассе

С 2017 года в Совбезе ООН было озвучено первое заявление по ситуации в Украине. Так, текст заявления в поддержку выполнения минских договоренностей и территориальной целостности Украины авторства Франции и Германии поддержали все 15 членов Совета безопасности ООН, с том числе и Россия.

В заявлени главы Совбеза ООН, которое было принято 6 июня, говорится о том, что члены СБ осудили нарушения режима прекращения огня на Донбассе. В заявлении призывают немедлденно отвести тяжелые вооружения в полном соответствии с Минскими договоренностями, выполнить все обязательства по отведению сил.

Совет безопасности ООН привзвал стороны конфикти выразить согласие с мирным процессом, придерживаться минсуких договоренностей, а также провести все мероприятия, которые были согласованы ранее на переговорах Тресторонней контактной группы, а также в рамках нормандского формата.

В общес заявлении 15 членов Совбеза отметили, что полностью поддерживают территориальную целостность, независимость и  суверенитет Украины. Также они отметили, что целиком и полностью поддерживают резолюцию 2016 года, которая касается крушения Боинга 777 Малазийских авиалиний на Донбассе.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: совет безопасности оон, совбез оон по донбассу

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Черновцах взрывчатку ищут на Головной 7 06 2018 Возле дома 65 на улице Головной в Черновцах полиция ищет взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе
- 07.06.2018 17:36
Поліція за годину знайшла викрадений автомобіль Транспортний засіб повернуто власнику
- 07.06.2018 17:24
Самолетов из Черновцов в Милан станет больше В настоящее время Международные авиалинии Украины осуществляют два раза в неделю рейсы из Черновцов в Милан
- 07.06.2018 16:36
На Луганщине из миномета обстреляли маршрутку Под минометный обстрел попал автобус на территории поселка Голубовского Луганской области. Как сообщается, инцидент произошел на
- 07.06.2018 16:08
Когда детсады Черновцов идут на каникулы Летом 2018 в течение одного месяца некоторые из детских садов в Черновцах будут закрыты. Отмечается, что на каникулы
- 07.06.2018 15:19
Француз дважды сорвал джекпот в одной и той же лотерее 11 ноября 2016 года некоему французу, имя которого не раскрывается по вполне понятным причинам
- 07.06.2018 14:48
В Украине принят закон об антикоррупционном суде Закон №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда был принят сегодня, 7 июня, Верховной Радой Украины
- 07.06.2018 14:37
Подробиці вибуху 4 червня біля психлікарні Внаслідок вибуху невідомого предмету 4-го червня на території Чернівецької психіатричної лікарні
- 07.06.2018 14:07
Итоги ЗНО 2018 по истории Украины Накануне состоялось тестирование по истории Украины, результат которого для участников будет учитываться как государственная
- 07.06.2018 12:33
В Чернівцях на проспекті в ДТП постраждала дитина Порушення правил дорожнього руху призвело до травмування дівчини підлітка
- 07.06.2018 12:18

Всі новини