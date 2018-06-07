В Черновцах 7 июня состоится город профессий

- 07.06.2018 10:06
В Черновцах 7 июня состоится город профессий

В Центральном парке культуры и отдыха имени Шевченко в Черновцах 7 июня состоится проект "Город профессий" для детей, который предназначен для того, чтобы ознакомиться детей с различными профессиями и попробовать себя в том или ином деле.

В Украине проект "Город профессий" реализуется уже пять лет подряд. Он рассчитан на то, чтобы каждый ребенок мог реализовать свой потенциал.

При входе на территорию "Города профессий" каждый ребенок будет получать специальный паспорт. После этого стоит определиться с профессией и приступить к работе. Будут проводиться мастер-классы от спеиалистов в различных отраслях деятельности. Будут представлены пожарные, спасатели, полицейские, взрывотехники, кинологи, врачи, социальные работники, строители, криминалисты, парикмахеры, ветеринары, автослесари, продавцы, повары, агрономы, ди-джеи, банкиры, модели, портные, актеры и представители многих других профессий.

Проект "Город профессий" будет действовать сегодня с 12:00 до 15:00. Вход для всех деток - свободный.

Платиновая Буковина, Черновцы

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