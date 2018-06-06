



5 червня на Буковині сталось дві серйозних аварії - 06.06.2018 15:54

Один з потерпілих загинув на місці події. Поліція вже відкрила кримінальні провадження за обома фактами дорожньо-транспортних пригод.

Трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 5-го червня приблизно о пів на 9 годину вечора у селі Тарашанах Глибоцького району. Керуючи автомобілем «Лексус» на іноземній реєстрації і не дотримуючись швидкісного режиму, 30-річний житель села Кам’янки не впорався з керуванням і допустив наїзд на 55-річного чоловіка, котрий переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок наїзду позашляховика потерпілий отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці пригоди. За результатами медичного освідчення, водій іномарки був тверезий.

Уже за годину до поліції надійшло ще одне повідомлення про наїзд автівки на пішохода. На автодорозі сполученням Хотин-Рукшин 81-річний водій автомобіля «ВАЗ-21063» не врахував дорожньої обстановки та не обрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого допустив наїзд на 65-річну жінку-пішохода. На момент наїзду потерпіла рухалася по узбіччі у попутному напрямку. З переломом ліктьової кістки жінку госпіталізовано до районної лікарні.

За обома фактами дорожньо-транспортних пригод слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин ДТП призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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