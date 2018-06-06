



В ближайшее время разрешится спор с названием Македонии - 06.06.2018 14:38

Новое название Бывшей Югославской Республики Македония будет утверждено подписанием соглашения в течение нескольких дней. Как сообщил македонский премьер-министр Зоран Заев, он ожидает в течение ближайших нескольких дней звонка от коллеги из Греции Алексиса Ципраса.

Заев пока что воздержался от дальнейших комментариев и пообещал проинформировать общественность после того, как состоятся переговоры с Ципрасом.

Ранее о новом названии Македонии сообщал глава Министерства иностранных дел Греции Никос Котциас.

Напомним, что в конце мая главы иностранных дел Греции и Македонии сообщили, что основной этап переговоров о новом названии Македонии был завершен, и теперь фальный этап переговоров должны провести главы правительств обеих стран.

После того, как в 1991 году Македония обрела независимость, с тех пор и продолжается конфликт с Грецией. До 1991 года страна называлась Социалистическая республика Мекедония, и никаких вопросов со стороны Греции данное название не вызывало. До настоященго времени Греция настаивает на том, что Македония узурпирует название исторической провинции в Греции. Это является также одной из причин блокирования вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.

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