В ближайшее время разрешится спор с названием Македонии- 06.06.2018 14:38
Новое название Бывшей Югославской Республики Македония будет утверждено подписанием соглашения в течение нескольких дней. Как сообщил македонский премьер-министр Зоран Заев, он ожидает в течение ближайших нескольких дней звонка от коллеги из Греции Алексиса Ципраса.
Заев пока что воздержался от дальнейших комментариев и пообещал проинформировать общественность после того, как состоятся переговоры с Ципрасом.
Ранее о новом названии Македонии сообщал глава Министерства иностранных дел Греции Никос Котциас.
Напомним, что в конце мая главы иностранных дел Греции и Македонии сообщили, что основной этап переговоров о новом названии Македонии был завершен, и теперь фальный этап переговоров должны провести главы правительств обеих стран.
После того, как в 1991 году Македония обрела независимость, с тех пор и продолжается конфликт с Грецией. До 1991 года страна называлась Социалистическая республика Мекедония, и никаких вопросов со стороны Греции данное название не вызывало. До настоященго времени Греция настаивает на том, что Македония узурпирует название исторической провинции в Греции. Это является также одной из причин блокирования вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 06.06.2018 17:30
- 06.06.2018 16:49
- 06.06.2018 16:21
- 06.06.2018 15:54
- 06.06.2018 13:46
- 06.06.2018 13:29
- 06.06.2018 12:36
- 06.06.2018 12:19
- 06.06.2018 11:57
- 06.06.2018 10:33