Установлена причина массовой гибели рыбы в Черновцах- 06.06.2018 13:46
В одном из озер парка Жовтневого в Черновцах несколько дней назад была зафиксирована массовая гибель рыбы. Для проведения проверки администрация парка обратилась в Главное управление Госпродпотребслужбы и Государственной экологической инспекции в Черновицкой области.
Осмотры осмотр водоема и сбор различных проб для анализов специалисты осуществляли в течение 31 мая - 1 июня. Предварительно сообщается, что в составе воды в озере отклонений от нормативных требований обнаружено не было.
Спустя некоторое время удалось установить причину массового мора рыбы. Как сообщил начальник управления Государственной продпотребслужбы в Черновицкой области Александр Александрюк, рыба погибла из-за нехватки кислорода, то есть, в буквальном смысле - задохнулась.
В пробах не были обнаружены инфекционные заболевания. В дни, когда рыба погибла, температура воздуха составляла +29... +30 градусов по Цельсию, и в озере не было водообмена. Собственно, озеро носит декоративный характер и для разведения рыбы не порердназначено. Погибшую от нехватки кислорода рыбу отловили и вывезли.
В то же время, в прошлом году в Черновицкой области на водоемах было зафиксировано 6-7 случаев массовой гибели рыб. Все случаи пришлись на июль, период начала цветения сине-зеленых водорослей.
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