Ученые впервые побороли рак на последней стадии

- 06.06.2018 13:29
Ученые впервые побороли рак на последней стадии

Американка Джуди Перкинс из Флориды, у которой был обнаружен неизлечивый рак молочной железы, буквально родилась во второй раз. Благодаря экспериментальному лечению рак удалось полностью вылечить, при том, что болезнь была на терминальной стадии.

Врачи до начала лечения не давали Джуди оптимистических прогнозов - ей давали порядка двух месяцев. Впрочем, новое лечение дало куда более обнадеживающий вариант - после его окончания прошло уже два года, и с того времени новых следов онкологии у пациентки обнаружено не было.

Новая методика лечения носит название "живого лекарства", так как в течение терапии используются клетки самого пациента.

Так, само лечение подразумевает пересадку больному порядка 90 миллиардов иммунных клеток. Именно они занимаются уничтожением раковых клеток, что в случае с Джуди Перкинс показало отличный результат.

Платиновая Буковина

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