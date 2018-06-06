



Дані про взяття на облік платників можна отримати на сайті ДФС - 06.06.2018 10:33

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що у відкритій та приватній частинах Електронного кабiнету, розміщеного на офіційному веб-порталі ДФС (https://cabinet.sfs.gov.ua), платники податків мають доступ, зокрема до сервісу «Дані про взяття на облік платників».

Робота у приватній частині здійснюється з використанням електронного цифрового підпису, що сертифікований у будь-якому Акредитованому центрі сертифікації ключів.

Для перевірки даних про взяття на облік платників податків достатньо здійснити пошук за податковим номером (серією та номером паспорта) або найменуванням/ПІБ платника податків.

З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 140.02).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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