



ЗНО 2018 по истории Украины - 6 июня - 06.06.2018 10:31

Тестирование по истории Украины выпускники и абитуриенты сдают сегодня, 6 июня. Напомним, что допуск в пункты ЗНО осуществляются с 10:15 до 10:50, и процедура ЗНО стартует уже с 11:00.

Результат тестирования по истории Украины, а именно - ответы на тестовые задания с 1 по 30 - будет учитываться как результат государственной итоговой аттестации по данному предмету.

Напомним, что для допуска в пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата ЗНО и оригинал документа, удостоверяющего личность участника, серия и номер которого указан в сертификате.

Также желательно иметь при себе 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета, можно взять бутылку с питьевой водой - прозрачную, без этикеток. Ни в коем случае нельзя, чтобы при себе у участника были устройства считывания, передачи, хранения, обработки и воспроизведения информации, печатные либо рукописные материалы, не предусмотренные процедурой проведения ЗНО.

Задания ЗНО по истории Украины разделены на 4 формы, всего насчитывается 60 заданий, которые необходимо выполнить в течение 150 минут. При правильном выполнении всех заданий сертификационной работы можно набрать макимум 94 балла.

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