Затопление шахт грозит Донбассу экологической катастрофой

- 06.06.2018 09:32
Затопление шахт грозит Донбассу экологической катастрофой

Последствия на населения территорий Донбасса в случае, если воду из местных шахт не откачивать, могут быть более чем плачевными. Как отметил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, в обозримом буджущем ситуация может обернуться экологической катастрофой.

Отметим, что представители Государственной экологической академии последипломного образования подчеркивали, что на территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролируются российско-террористическими формированиями, разворованы порядка 26 шах. При этом, шахты продолжают затапливаться. Если определенных мер по данному вопросу не предпринять в экстренном порядке, это грозит тремя опасностями для местных жителей и экологии в целом.

В первую очередь, из-за затопления шахт произойдет подъем грунтовых вод, что грозит уже затоплением жилых домов находящихся. Это также спровоцирует и вторую проблему - проседание почв.

Также отмечается, что вода, которая поднимается из шахт, загрязнена, потому крайне важно не допустить попадания ее в озера и реки, которые используются для забора питьевой воды для населения.

Платиновая Буковина

Ключові слова: затопление шахт на донбассе, донбасс экологическая катастрофа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нидерланды не видят вины Украины в крушении МН17 В деле о крушении пассажирского лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом привлекать Украину
- 06.06.2018 17:30
Первые классы в Черновцах укомплектованы Согласно реформе начальной школы, предполагалось, что после приема всех проживающих на территории обслуживания школы первоклассников
- 06.06.2018 16:49
Немецкий болельщик едет на ЧМ-2018 в пивной бочке Немцы славятся своей любовью к пиву - чего стоит пивной фестиваль Октобер-фест. Один из футбольных
- 06.06.2018 16:21
5 червня на Буковині сталось дві серйозних аварії Один з потерпілих загинув на місці події. Поліція вже відкрила кримінальні провадження за обома фактами дорожньо-транспортних пригод.
- 06.06.2018 15:54
В ближайшее время разрешится спор с названием Македонии Новое название Бывшей Югославской Республики Македония будет утверждено подписанием соглашения в течение нескольких дней
- 06.06.2018 14:38
Установлена причина массовой гибели рыбы в Черновцах В одном из озер парка Жовтневого в Черновцах несколько дней назад была зафиксирована массовая гибель рыбы. Для проведения проверки администрация
- 06.06.2018 13:46
Ученые впервые побороли рак на последней стадии Американка Джуди Перкинс из Флориды, у которой был обнаружен неизлечивый рак молочной железы
- 06.06.2018 13:29
Какие ошибки в ЗНО по английскому не учтут На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, какая ошибка в тестировании по английскому языку
- 06.06.2018 12:36
В Индонезии произошло землетрясение 5,3 балла Индонезию всколыхнуло землетрясение, эпицентр которого находился на расстоянии 106 километров на северо
- 06.06.2018 12:19
В Черновцах снова ломаются новые троллейбусы Три из четырех новых троллейбусов, курсирующих по маршруту №11 в Черновцах, вышли из строя в прошлую пятницу, 1 июня
- 06.06.2018 11:57

Всі новини