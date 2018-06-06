



Затопление шахт грозит Донбассу экологической катастрофой - 06.06.2018 09:32

Последствия на населения территорий Донбасса в случае, если воду из местных шахт не откачивать, могут быть более чем плачевными. Как отметил заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, в обозримом буджущем ситуация может обернуться экологической катастрофой.

Отметим, что представители Государственной экологической академии последипломного образования подчеркивали, что на территориях Донецкой и Луганской областей, которые контролируются российско-террористическими формированиями, разворованы порядка 26 шах. При этом, шахты продолжают затапливаться. Если определенных мер по данному вопросу не предпринять в экстренном порядке, это грозит тремя опасностями для местных жителей и экологии в целом.

В первую очередь, из-за затопления шахт произойдет подъем грунтовых вод, что грозит уже затоплением жилых домов находящихся. Это также спровоцирует и вторую проблему - проседание почв.

Также отмечается, что вода, которая поднимается из шахт, загрязнена, потому крайне важно не допустить попадания ее в озера и реки, которые используются для забора питьевой воды для населения.

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