



Нову поліцейську станцію відкрили в Комарівцях - 05.06.2018 17:35

Відтепер жителі буковинського села Комарівців можуть звертатися до правоохоронців, не покидаючи свого населеного пункту. Новостворена поліцейська станція розташована в одному приміщенні зі старостинським округом і амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

У свій перший робочий день нова поліцейська станція приймала гостей. Окрім місцевих жителів, сюди приїхали представники районної влади, Сторожинецького відділу поліції та обласного ГУНП.

В.о. старости Комарівців Сторожинецької ОТГ Світлана Бужора наголосила, що порядок на території села є одним з пріоритетних напрямків у діяльності старостату. Виділивши приміщення для поліцейської станції, тут і в подальшому готові підтримувати правоохоронців і надавати їм будь-яку допомогу заради забезпечення правопорядку та протидії злочинності.

У приміщенні поліцейської станції працюватимуть дільничні офіцери поліції та чергуватиме група швидкого реагування патрульної поліції.

«На прикладі поліцейських станцій, які ми відкрили раніше в інших населених пунктах області, ми бачимо, що їх поява суттєво покращує взаємодію поліції з громадою», – зазначив заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Юрій Телегуз. – «Чим ближче ми до людей, тим активніше вони повідомляють про порушення закону. Відтак, ми можемо ще ефективніше контролювати громадський порядок в тому чи іншому регіоні».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини