В Черновцах создадут мемориал жертвам Голодомора и репрессий

- 05.06.2018 17:07
В Черновцах создадут мемориал жертвам Голодомора и репрессий

На пересечении улиц Русской и Шевченко стартовал капитальный ремонт сквера. Отмечается, что в этом сквере будет установлен памятник скульптора Ивана Салевича, посвященный жертвам Голодомора и политических репрессий.

Сейчас проводятся работы по перекладыванию брусчатки, под гранитные кубы заливается фундамент. Планируется в ближайшее время приступить к освещению и озеленению территории. Общая стоимость благоустройства сквера составит 695 тысяч гривен.

Работы начались в мае, и тогда были выделены средства. Согласно договору, работы будут продолжаться до 30 июня, но неизвестно, успеют ли все завершить до оговоренного срока, поскольку с началом все же задержали.

Иван Салевич разработал памятник жертвам Голодомора и политических репрессий, и утвердили его в 2005 году. Речь идет о мемориале, состоящем из двух площадок с тремя кубами из черного гранита на них. На гранях кубов будут высечены годы Голодомора, слова "Голодомор, геноцид, репрессии". Кубы будут располагаться в окружении 14 вертикальных чугунных столбов высотой 6 метров. На вершинах будут размещаться вертикальные изображения стеблей пшеницы со спелым колосом.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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