На приговор Сущенко защита подала апелляцию

- 05.06.2018 16:55
На приговор Сущенко защита подала апелляцию

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что апелляция на решение Московского городского суда о 12 годах колонии строгого режима была подана.

Напомним, Московский суд вынес приговор подозреваемому в шпионаже Сущенко 4 июня.

Роман Сущенко работал корреспондентом Укринформа во Франции с 2002 года. Осенью 2016 года он по личным делам находился в Москве, и 2 октября сотрудники ФСБ РФ арестовали его. Российские спецслужбы заявляют, что Сущенко является кадровым офицером украинской разведки и занимался сбором секретной информации о российской армии в Москве. Его дело слушалось в закрытом формате, так содержало государственную тайну.

Сам Сущенко рассказывает, что в Москву прибыл повидаться с родственниками, и на тот момент он был в отпуске. Заявления о том, что Сущенко якобы сотрудничал с украинской разведкой, в Главном разведывательном управлении Украины опровергли.

 

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Ключові слова: дело романа сущенко, суд над сущенко

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