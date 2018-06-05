



Джоан Роулинг напишет новую книгу для детей - 05.06.2018 15:03

Известная на весь мир британская писательница Джоан Роулинг, подарившая жизнь циклу романов о Гарри Поттере, планирует написать еще одну книгу, рассчитанную на детскую аудиторию.

Отмечается, что идею написать еще одну детскую книгу Роулинг вынашивает уже порядка шести лет. При этом, новая история никоим образом не коснется волшебной вселенной Гарри Поттера.

Джоан предполагает завершить работу над сценарием третьего фильма "Фантастические звери и где их искать", который повествует о приключениях волшебника Ньюта Саламандера. События в этих фильмах с Эдди Редмейном в главной роли предшествуют тем, что имели место в книгах и фильмах из цикла о Гарри Поттере.

Напомним, Джоан Роулинг написала семь книг "Поттерианы", в 2016 году вышла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя". Также на счету Роулинг - семь книг-приложений к миру Гарри Поттера, в том числе и положившая начало новой серии фильмов книга "Фантастические звери и места их обитания", написанная в 2001 году. В 2012 году вышла первая книга Роулинг для взрослых - "Случайная вакасия". Джоан также опубликовала три криминальных романа под псевдонимом Роберт Гэлбрейт - "Зов кукушки", "Шелкопряд" и "На службе зла".

Платиновая Буковина

Всі новини