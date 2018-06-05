



20% украинцев могут лишиться субсидий - 05.06.2018 12:42

По словам заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко, в рамках третьего этапа монетизации субсидий будут проверены все получатели помощи на услуги ЖКХ. Так, каждый пятый-шестой украинец в связи с новыми правилами и дополнительными требованиями может потерять субсидию.

В Министерстве финансов отмечают, что проверки субсидиантов будут осуществляться в несколько этапов. Речь идет о проверке в территориальных подазделениях Министерства соцполитики на этапе начислений, а также на этапах верификации с помощью данных Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, банков, Министерства юстиции. Всю собранную информацию будут обрабатывать в Министерстве финансов, что позволит обнаружить получателей субсидии с сомнительным материальным положением, требующим дополнительных проверок.

Таким образом, Минфин будет осуществлять мониторинг заявленных доходов и расходов получателей субсидий.

Стоит также отметить, что при наличии даже минимальных задолженностей по коммуналке в субсидии также будут отказывать. По словам Сергея Марченко, в Украине сфера услуг ЖКХ работает таким образом, чтобы домохозяйства не отключали от коммунальных услуг. Чтобы этого не допустить, в случае отсутствия уплаты субсидиант автоматически потеряет субсидию.

Напомним, что форма заявления и декларации на получение жилищной субсидии в Украине изменилась с 1 мая 2018 года. В декларации согласно правилам указываются доходы всех членов семьи, даже тех, кто проживает по другому адресу и зарегистрирован в другом жилье. Также в декларации должны указываться различные доходы, автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет.

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