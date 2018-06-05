20% украинцев могут лишиться субсидий

- 05.06.2018 12:42
20% украинцев могут лишиться субсидий

По словам заместителя министра финансов Украины Сергея Марченко, в рамках третьего этапа монетизации субсидий будут проверены все получатели помощи на услуги ЖКХ. Так, каждый пятый-шестой украинец в связи с новыми правилами и дополнительными требованиями может потерять субсидию.

В Министерстве финансов отмечают, что проверки субсидиантов будут осуществляться в несколько этапов. Речь идет о проверке в территориальных подазделениях Министерства соцполитики на этапе начислений, а также на этапах верификации с помощью данных Государственной фискальной службы, Государственной миграционной службы, банков, Министерства юстиции. Всю собранную информацию будут обрабатывать в Министерстве финансов, что позволит обнаружить получателей субсидии с сомнительным материальным положением, требующим дополнительных проверок.

Таким образом, Минфин будет осуществлять мониторинг заявленных доходов и расходов получателей субсидий.

Стоит также отметить, что при наличии даже минимальных задолженностей по коммуналке в субсидии также будут отказывать. По словам Сергея Марченко, в Украине сфера услуг ЖКХ работает таким образом, чтобы домохозяйства не отключали от коммунальных услуг. Чтобы этого не допустить, в случае отсутствия уплаты субсидиант автоматически потеряет субсидию.

Напомним, что форма заявления и декларации на получение жилищной субсидии в Украине изменилась с 1 мая 2018 года. В декларации согласно правилам указываются доходы всех членов семьи, даже тех, кто проживает по другому адресу и зарегистрирован в другом жилье. Также в декларации должны указываться различные доходы, автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: субсидии украина 2018, субсидия новые правила 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Нидерланды не видят вины Украины в крушении МН17 В деле о крушении пассажирского лайнера Малазийских авиалиний рейса МН17 в небе над Донбассом привлекать Украину
- 06.06.2018 17:30
Первые классы в Черновцах укомплектованы Согласно реформе начальной школы, предполагалось, что после приема всех проживающих на территории обслуживания школы первоклассников
- 06.06.2018 16:49
Немецкий болельщик едет на ЧМ-2018 в пивной бочке Немцы славятся своей любовью к пиву - чего стоит пивной фестиваль Октобер-фест. Один из футбольных
- 06.06.2018 16:21
5 червня на Буковині сталось дві серйозних аварії Один з потерпілих загинув на місці події. Поліція вже відкрила кримінальні провадження за обома фактами дорожньо-транспортних пригод.
- 06.06.2018 15:54
В ближайшее время разрешится спор с названием Македонии Новое название Бывшей Югославской Республики Македония будет утверждено подписанием соглашения в течение нескольких дней
- 06.06.2018 14:38
Установлена причина массовой гибели рыбы в Черновцах В одном из озер парка Жовтневого в Черновцах несколько дней назад была зафиксирована массовая гибель рыбы. Для проведения проверки администрация
- 06.06.2018 13:46
Ученые впервые побороли рак на последней стадии Американка Джуди Перкинс из Флориды, у которой был обнаружен неизлечивый рак молочной железы
- 06.06.2018 13:29
Какие ошибки в ЗНО по английскому не учтут На заседании правительства министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, какая ошибка в тестировании по английскому языку
- 06.06.2018 12:36
В Индонезии произошло землетрясение 5,3 балла Индонезию всколыхнуло землетрясение, эпицентр которого находился на расстоянии 106 километров на северо
- 06.06.2018 12:19
В Черновцах снова ломаются новые троллейбусы Три из четырех новых троллейбусов, курсирующих по маршруту №11 в Черновцах, вышли из строя в прошлую пятницу, 1 июня
- 06.06.2018 11:57

Всі новини