



Поліція викрила двох братів на вчиненні грабежів в Чернівцях - 05.06.2018 11:58

Зловмисникам уже оголошено про підозру у вчиненні вказаного злочину. Шевченківський районний суд Чернівців обрав їм запобіжний захід.

Під ранок 3-го червня до поліції надійшло повідомлення про грабіж у центрі Чернівців. 25-річний житель обласного центру повідомив, що йшов пішки з вулиці Комарова до центру міста і по дорозі почав спілкуватися з двома випадковими попутниками. Дійшовши до площі Соборної, невідомі зірвали з його шиї золотий ланцюжок з хрестиком і втекли по вулиці Героїв Майдану у напрямку проспекту Незалежності. Вартість збитків склала 20 тисяч гривень.

Працівники патрульної поліції разом з потерпілим почали «прочісувати» територію ймовірного перебування злочинців. По вулиці Комарова поліціянти помітили двох осіб, котрі, за словами заявника, були схожими на його нападників. Побачивши патрульне авто, невідомі почали тікати в різні сторони. Патрульні наздогнали втікачів і затримали їх. Під час першочергових слідчих дій потерпілий впізнав нападників. Ними виявилися двоє рідних братів 28-ми та 18-ти років. Старший уже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців і був раніше судимий.

Втікаючи від поліції, зловмисники викинули поцуплене чуже майно, намагаючись позбутися речових доказів. Обстеживши місце затримання, слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції знайшла та вилучила ланцюжок заявника.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 (Грабіж). Кримінального кодексу України. Молодшому з братів суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, старшому – 60 діб тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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