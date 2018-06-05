



Голливудский актер подшутил над американской выпускницей - 05.06.2018 11:26

Эллисон Клосс из штата Пенсильвания не смогла определиться с парнем на выпускной бал, потому ее сопровождала картонная фигура голливудского комедийного актера Денни ДеВито в полный рост.

Вариантов картонных "кавалеров" у 17-летней Эллисон было несколько. Сначала девушка решила отдать предпочтение Биллу Наю, популяризатору науки. Но Ная пришлось бы вырезать самостоятельно. Чо же касается Денни ДеВито, то на Amazon Эллисон нашла массу вариантов его картонных копий в полный рост. Фигуру Де Вито вместе с тележкой для перевозки она купила за 100 долларов.

Выпускница рассказала, что идею пойти с картонным актером на выпускной вечер не разделила только ее мама, тогда как друзьям эта мысль очень понравилась. Клосс принарядила актера - надела на картонку галстук. В течение выпускного она танцевала с фигурой и даже делала с ним снимки в фотобудке. Девушка рассказала, что спутник ей очень понравился, так как он не ссорится с ней, не вступает в споры и будто бы просто плывет по течению.

Интересно, что реакция от самого Денни ДеВито не заставила себя ждать. В Инстаграме режиссера Роба Макэлхенни, который работал с ДеВито над сериалом "В Филадельфии всегда солнечно", 5 июня появилась интересная публикация. Режиссер написал, что по случайному стечению обстоятельств Денни отправился в бар Paddy’s вместе с картонной Эллисон.

В США приглашения на выпускной бал для звезд шоу-бизнеса, культуры и спорта являются своего рода традицией, с которой нередко случаются курьезные ситуации. К примеру, предложение пойти на выпускной с одной из своих болельщиц принял баскетболист НБА Стивен Адамс. Свое согласие центровой из "Оклахома-Сити Тандер" озвучил в феврале 2018 года. Однако, Стивенс немного припоздал, так как срок годности такого приглашения уже истек - как выяснилось, девушка завершила учебу еще в 2015 году.

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