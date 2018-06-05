



В Черновцах в ночь на 5 июня горели два авто - 05.06.2018 10:54

В Черновцах в ночь с 4 на 5 июня произошли два ЧП - горели автомобили.



Происшествия случились на улицах Южно-Окружная и Комарова примерно в 4:00 5 июня.

Как сообщил пресс-офицер Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Черновицкой области Сергей Бабчук, на место оперативно выехали спасатели.

У обоих автомобилей выгорел моторный отсек и, судя по всему, восстановлению машины не подлежат. Причины возгорания устанавливаются.

Платиновая Буковина, Черновцы

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