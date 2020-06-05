Контрактник ЗСУ обікрав в Чернівцях жінку

- 05.06.2018 10:33
Контрактник ЗСУ обікрав в Чернівцях жінку

Гарячим слідом оперативники Чернівецького відділу поліції встановили особу злочинця та вже за дві години затримали його. Нападника заарештовано.

Повідомлення про розбійний напад біля зупинки громадського транспорту по вулиці Головній обласного центру надійшло на спецлінію «102» близько 18 години 1-го червня. За вказаною адресою одразу виїхала слідчо-оперативна група та працівники сектору кримінальної поліції Чернівецького відділу поліції.

Поліціянти з’ясували, що до 20-річної чернівчанки посеред вулиці ззаду підійшов невідомий чоловік і приклав до спини предмет, схожий на пістолет. Погрожуючи застосуванням зброї, нападник витягнув із сумочки своєї жертви 400 гривень. Далі зловмисник попрямував до центрального автовокзалу й на автомобілі таксі поїхав у невідомому напрямку.

Оперативники провели низку слідчо-розшукових заходів і вияснили, що невідомий нападник поїхав до військової частини в районі Садгори. Невдовзі правоохоронці встановили і особу порушника – 21-річного уродженця Глибоцького району, котрий за контрактом проходить військову службу в Збройних силах України. Парубок зізнався поліціянтам у скоєному та добровільно видав пістолет і відібрані у потерпілої гроші.

Працівники поліції затримали зловмисника. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: погрози зброєю, збройне пограбування чернівці, поліція чернівці

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