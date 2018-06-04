В Черновцах снова сломали цветочные часы- 04.06.2018 17:56
Директор городского коммунального предприятия "Міськсвітло" Вадим Чубатюк рассказал, что 4 июня была обнаружена поломка цветочных часов, расположенных на площади Пресвятой Марии. У достопримечательности отсутствовала одна из стрелок.
По словам Чубатюка, с цветочными часами в Черновцах такое приключается уже не впервые. Если в нынешнем году поломку обнаружили пока что в первый раз, то в прошлом году часы забирали на ремонт из-за действий вандалов 3-4 раза.
Глава коммунального предприятия отметил, что на площади Пресвятой Марии чаще всего рук злоумышленников ситрадают именно часы и фонари. Чубатюк также отметил, что на площади работает 13 камер видеонаблюдения, и очень странно, что ответственных за каждую поломку ни разу не удавалось найти.
Завтра предполагается полностью разобрать механизм часов, чтобы установить, что именно было сломано, и во сколько обойдется ремонт цветочных часов.
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