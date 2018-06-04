Как избавиться от судороги в ногах

- 04.06.2018 17:39
Как избавиться от судороги в ногах

Нередко люди жалуются на судороги, которые возникают в ногах. Причины могут быть разнообразными - от физического перенапряжения, дефицита витаминов и микроэлементов и до заболеваний вен.

Судороги в икроножных мышцах - одно из наиболее частых явлений. Попробуем разобраться, как быстро устранить судорогу.

Если судорогой свело одну ногу, постарайтесь перенести на несколько секунд вес именно на эту ногу. Вторая нога должна быть поднятой, касаться земли не стоит.

Если на ногах надеты носки, снимите их. В течение нескольких минут будет полезно потягивать ноги. Если же спазм никуда не уходит, к участку, скованному судорогой можно  приложить что-то теплое. Иногда с судорогой помогает, если встать босыми ногами на холодный пол.

Также стоит поводить пальцами ног, чтобы избавиться от судороги. Иногда этого недостаточно, потому придется помочь руками - делать легкий массаж.

Если судорога застала вас врасплох в ночное время, стоит сесть в постели, опустив ноги вниз. Попытайтесь ущипнуть место, где возникла судорога, сделать массаж либо попытаться встать. После этих несложных манипуляций ложитесь обратно в постель. Желательно поднять ноги примерно на 60 градусов и подержать их так немного, чтобы уберечь себя от повторного приступа судорог.

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