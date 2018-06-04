



Итоги ЗНО 2018 по биологии на Буковине - 04.06.2018 17:12

На Буковине прошло ЗНО 2018 по биологии. Всего в Черновицкой области функционировало 9 пунктов тестирования, причем, 5 из них были в Черновцах. Также работали два пункта тестирования в Хотине, и по подному - в населенных пнуктах Сторожинец и Вашковцы.

В общей сложности количество участников, зарегистрировавшихся на ЗНО 2018 по биологии, составило 2187 человек.

Впрочем, 115 человек на тестировании отсутствовали, то есть, явка на ЗНО по биологии, как отметили заведующая отделом группы мониторинга ЗНО в Черновицкой области, составила 94,3%.

Сегодня нарушений обнаружено не было, в связи с чем ни одного участника не сняли с участия в тестировании.



Таким образом, в рамках основной сессии ЗНО абитуриентам остается сдать тестирование по истории Украины, по географии, физике и химии. К слову, в прошлую пятницу, 1 июня, состоялось ЗНО по английскому языку. О проблемах с тестированием по этому предмету можно прочитать здесь .

Платиновая Буковина, Черновцы

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