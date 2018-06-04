Новоселиця отримала поліцейську станцію

- 04.06.2018 16:52
Новоселиця отримала поліцейську станцію

Відтепер правоохоронці швидше реагуватимуть на правопорушення у населеному пункті, а людям буде значно простіше отримати допомогу поліції.

4-го червня у місті Новоселиця відбулося відкриття поліцейської станції. Приміщення для неї виділила Новоселицька об’єднана територіальна громада. Окрім дільничного офіцера, тут будуть працювати інспектори ювенальної превенції та чергуватиме група швидкого реагування патрульної поліції.

«Поява такої поліцейської станції покращить оперативність роботи поліції, а місцевим жителям буде значно простіше отримати допомогу правоохоронців», - розповіла голова Новоселицької об’єднаної територіальної громади Марія Нікорич.

Як зазначила під час відкриття голова Новоселицької райдержадміністрації Євгенія Бойко, населення бачить, що поліція стоїть на захисті їхніх інтересів, майна та спокою. Нова поліцейська станція обслуговуватиме майже 15 тисяч населення райцентру.

Заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Юрій Телегуз подякував керівництву району та громади за сприяння у відкритті нового службового приміщення зазначив: «Я впевнений, що завдяки появі цієї поліцейської станції правоохоронці стануть ще ближчими до місцевого населення, досконаліше вивчать його потреби і зможуть ефективніше допомагати людям».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліцейські станції буковина

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